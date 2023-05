RAI: “Osimhen in vacanza a Parigi. De Laurentiis incontra gli agenti”

Ciro Venerato, esperto di calciomercato della RAI, dichiara che Osimhen è in vacanza a Parigi e De Laurentiis incontrerà gli agenti

L’esperto di mercato di RAI Sport, Ciro Venerato, si sofferma sulla trattativa di rinnovo del contratto da parte di Aurelio De Laurentiis per Victor Osimhen. Ai microfoni di Luca Cerchione, il giornalista campano esprime gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante nigeriano nel corso di ‘1 Football Club’, programma in onda sulle frequenze di 1 Station Radio.

Il bomber ha poi proseguito: “Il nigeriano è andato a fare due giorni di vacanza a Parigi. Tuttavia, non mi risulta la destinazione più imminente. De Laurentiis sa benissimo che Victor è un giocatore ambito da diversi top club europei, soprattutto di Premier, tra cui il Newcastle”.

Venerato dichiara che De Laurentiis sogna la permanenza in azzurro di Osimhen

“Le parole del patron azzurro, negli ultimi giorni, non sono certo di facciata. Dopo la conclusione del campionato ci sarà un colloquio con gli agenti con l’intento di trovare un accordo che possa premiare la leadership tecnica del calciatore, cercando di andare anche oltre quelli che sono i limiti finanziari imposti in estate. Non resta che vedere se le ambizioni del calciatore africano, e del suo entourage, prevarranno sulle volontà di permanenza”.