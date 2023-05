De Laurentiis tratta con l’agente il rinnovo di Osimhen: Il patron spiazza tutti

Aurelio De Laurentiis è in trattative dirette con l’agente di Victor Osimhen per il rinnovo del contratto dell’attaccante del Napoli.

Victor Osimhen, il talentuoso attaccante del Napoli, ha dimostrato di essere uno dei migliori calciatori della Serie A italiana, segnando 23 gol nel campionato e 28 in tutte le competizioni con la squadra di Luciano Spalletti. Di fronte all’interesse dei top team europei per l’attaccante nigeriano, molti si aspettano una sua partenza nel prossimo futuro.

Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha intenzione di mollare la presa e sta pianificando una mossa che potrebbe sorprendere tutti. Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club, De Laurentiis starebbe trattando direttamente con l’agente di Victor Osimhen per il rinnovo del contratto dell’attaccante.

Il post sul profilo social dell’emittente radiofonica afferma: “Il presidente De Laurentiis sta trattando direttamente con l’agente di Osimhen per il rinnovo del suo contratto. Nonostante l’interesse dei grandi club europei, il patron degli azzurri non vuole perdere il suo gioiello e sta lavorando per blindarlo a Napoli“.

Se le trattative dovessero andare a buon fine, il rinnovo di contratto di Osimhen rappresenterebbe un importante colpo per il Napoli e potrebbe rafforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione. De Laurentiis è noto per le sue mosse audaci e sorprendenti sul mercato, e questa volta potrebbe essere riuscito a trattenere una delle stelle più brillanti del calcio italiano.