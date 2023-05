Mercato Napoli, e se Meret va via? Pronto già un nuovo colpo da sogno tra i pali

Mercato Napoli, è duello con l’Inter per il portiere dei ‘sogni’: Guglielmo Vicario potrebbe prendere il posto di Alex Meret.

Mercato Napoli Meret – Nel calciomercato estivo Guglielmo Vicario è diventato il nome di punta per Inter e Napoli, colpo che potrebbe verificarsi in caso di una possibile cessione dei rispettivi portieri titolari ovvero André Onana per i nerazzurri e Alex Meret per la compagine allenata da Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da TMW, entrambe le squadre sono disposte a lasciar partire i loro attuali portieri con un’offerta adeguata e proprio l’estremo difensore dell’Empoli sarebbe la scelta preferita sia da Marotta che da De Laurentiis per coprire poi quel ‘buco’.

MERCATO NAPOLI, E’ SFIDA TRA INTER E NAPOLI PER VICARIO

Il mercato dell’Inter e quello del Napoli entrano nel vivo. Qual è la situazione dei rispettivi portieri?

André Onana, valutato intorno ai 50 milioni di euro sul mercato, ha attirato l’interesse del Chelsea. Tuttavia, uno scambio ipotetico con Kepa, che era stato oggetto di voci nei giorni scorsi, sembra poco probabile a causa dell’elevato ingaggio del portiere spagnolo. Nel caso di Onana, è possibile che arrivi un’offerta da parte dei Blues e, se soddisfacente, l’Inter si orienterà senza esitazioni verso il portiere dell’Empoli.

Il Napoli segue una logica simile a quella dell’Inter. Inoltre, nelle prossime settimane, potrebbe esserci l’inserimento di Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell’Empoli, nell’organigramma della squadra partenopea. Guglielmo Vicario piace molto al Napoli, ma la trattativa si avvierà solo se Alex Meret, il portiere campione d’Italia, lascerà il club. Meret è valutato intorno ai 25 milioni di euro e gode di un’ottima reputazione, soprattutto in Premier League.