Napoli, Tournée in Corea, arriva una smentita ufficiale

Napoli Tournée in Corea del Sud le ultime notizie – La Federcalcio coreana smentisce la possibilità della data del 10 giugno.

La possibile partenza della squadra di Spalletti per la Corea del Sud a giugno del 2023 subisce una battuta d’arresto. Si sono diffuse molte voci sulle amichevoli estive del Napoli, con De Laurentiis che sarebbe pronto a portare la squadra in Oriente. Sarebbe questa già una grande rivoluzione per il presidente azzurro che ha sempre preferito evitare grandi tournée estive, per permettere ad allenatore e staff tecnico di preparare al meglio la squadra, senza dover fare viaggi internazionali.

Tournée in Corea del Sud del Napoli: interviene la KFC

In questi giorni si è parlato di un Napoli-Maiorca da giocare proprio in Corea del Sud. Ma un rappresentante della KFC, Federcalcio della Corea del Sud, ha smentito l’ipotesi a Yonhap News Agency, una delle più importanti agenzie di stampa sudcoreane.

“Non abbiamo ancora nemmeno ricevuto la proposta. Ma la data del 10 giugno sarebbe comunque da scartare perché in quel momento ci sono partite del nostro campionato in corso” ha fatto sapere il rappresentante della KFC.

Infatti il 10 giugno in K League sono previste ben tre partite. In ogni caso si tratta per la data dell’8 giugno che potrebbe essere disponibile. Alla tournée in Crea del Sud potrebbe partecipare anche il difensore del Napoli Kim, visto che la clausola rescissoria è valida solo nei primi quindici giorni di luglio.