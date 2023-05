Criscitiello distrugge il Milan: “Indecente, osceno, da ufficio inchieste” poi sbotta su Kjaer, Krunic e Calabria – VIDEO

Milan-Inter di Champions League, arriva il commento di Michele Criscitiello, totalmente bocciati i rossoneri Kjaer, Krunic e Calabria.

La Champions League amara per il Milan che perde in maniera netta contro l’Inter. Ma il 2-0 rifilato dalla squadra di Inzaghi è anche bugiardo, come sottolinea anche Michele Criscitiello: “Potevano essere almeno quattro i gol incassati dai rossoneri, che devono essere felici per aver preso solo due gol“. Una prestazione davvero da squadra di Serie B quella del Milan, mai capace di reagire.

Milan-Inter: l’intervento di Criscitiello

Ma il giornalista di SportItalia parla anche delle prestazioni dei singoli: “Mi dispiace per Messias ma non può giocare la semifinale di Champions League. Calabria buon giocatore ma impresentabile, così come Kjaer, che è improponibile, e Krunic ha sbagliato qualsiasi cosa“. Bordate anche per Origi e De Ketelaere: “Il giocatore belga è costato ben 35 milioni di euro ed in semifinale di Champions League non ha giocato nemmeno un minuto“.

Poi Criscitiello sul Milan aggiunge: “Ho fatto la Serie D per sette anni, se una squadra avesse giocato come il Milan io avrei chiamato subito l’ufficio indagini e la procura federale, perché è stata una prestazione pessima“. Poi Il giornalista aggiunge: “Il tifoso medio del Milan avrà pensato che sarebbe stato meglio andare a casa col Napoli o col Tottenham, perché se arrivi ad una semifinale di Champions League contro l’Inter la devi onorare e devi far divertire la gente“.