Pioli, che coraggio: “Inter mai in area prima del gol. Arbitro, due pesi due misure”

Stefano Pioli commenta Milan-Inter di Champions League, il tecnico dei rossoneri si lamenta anche dell’arbitro di Manzano.

È un Pioli che mastica amaro quello che commenta Milan-Inter di Champions League. Il tecnico sa perfettamente che deve essere grato alla dea bendata se la sua squadra non ha incassato almeno quattro gol nel primo tempo, risultato che poteva già chiudere la qualificazione. Alla fine il Milan perde ‘solo’ 2-0 e si riserva qualche speranza di rimonta per il ritorno.

Durante il commento del match, Pioli dice: “L’Inter nel primo tempo ha messo più qualità, noi abbiamo sbagliato troppi palloni. Fino al settimo minuto l’Inter non era ancora entrata nella nostra area, poi al primo calcio d’angolo ha fatto gol. È chiaro che dovevamo essere più attenti e pronti, soprattutto sul secondo gol“.

Milan-Inter: Pioli contro l’arbitro Manzano

Ma l’allenatore del Milan, che ammette le colpe della sua squadra, ma guarda al futuro con serenità, ha anche il coraggio di dire qualcosa contro l’arbitraggio.

“Ha avuto una gestione da due pesi e due misure nelle situazioni metà e metà, ma non entro nello specifico” ha detto Pioli dopo Milan-Inter parlando dell’arbitro Manzano. Ci vuole un bel coraggio a parlare della direzione arbitrale, dopo che la sua squadra è arrivata in semifinale sfruttando ben sette errori arbitrali durante la doppia sfida tra Napoli e Milan. Sette errori fondamentali che hanno spianato la strada ai rossoneri, una strada che altrimenti non avrebbero mai imboccato.

Lo si è visto da come il Milan ha approcciato alla sfida d’andata contro l’Inter. Quella rossonera è apparsa una squadra di Serie B, soprattutto nel primo tempo, senza la minima possibilità di reagire.