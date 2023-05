Champions, Inter vince 0-2 e Mediaset pubblica la foto dell’esultanza del Milan al Maradona

L’Inter batte il Milan 0-2 nella Champions mentre Mediaset pubblica una foto del Milan che esulta al Maradona. È provocazione o dimenticanza?

In una serata di Champions League ricca di emozioni, l‘Inter ha dominato il campo vincendo 0-2 contro il Milan, ma la vera storia è stata scritta fuori dal campo. Mediaset, la popolare rete televisiva italiana, ha infatti alimentato la polemica pubblicando una foto dell’esultanza del Milan al Maradona dopo la vittoria dell’Inter.

La partita tra Inter e Milan, svoltasi a San Siro, ha visto i nerazzurri prendere il sopravvento, con un Milan irriconoscibile e privo del suo asso Rafa Leao. Dzeko e Mkhitaryan hanno assestato un duro colpo ai rossoneri nei primi undici minuti di gioco, ponendo le basi per la vittoria dell’Inter.

Nonostante un calcio di rigore inizialmente assegnato all’Inter sia stato annullato dal VAR, il Milan non è riuscito a reagire in maniera significativa. Nonostante alcuni tentativi di Brahim e Messias, e un tiro di Tonali che ha colpito il palo, i rossoneri non sono riusciti a impensierire seriamente il portiere avversario, Onana.

Mediaset celebra l’Inter e pubblica l’esultana del Milan a Napoli

Tuttavia, la vittoria dell’Inter è stata offuscata da una controversia mediatica. Mediaset, nel commentare la partita, ha scelto di pubblicare una foto dell’esultanza del Milan al Maradona, in luogo di una che celebrasse l’Inter. Questa scelta ha suscitato interrogativi: si tratta di una semplice dimenticanza o di una provocazione ben calcolata?

Mediaset non è nuova a queste “frecciate”, ma la decisione di tirare in ballo il Napoli, campione d’Italia, ha lasciato molti perplessi. Se l’intento era di ritornare sulla gara del Napoli, avrebbero potuto scegliere di mettere in evidenza gli errori arbitrali che hanno permesso al Milan di disputare ingiustamente la semifinale.

La vittoria dell’Inter ha ipotecato la finale, ma il Milan avrà bisogno di un mezzo miracolo per ribaltare la situazione. Nel frattempo, il dibattito sulla decisione di Mediaset di pubblicare la foto dell’esultanza del Milan al Maradona continua a far discutere.