L’ex di Politano a San Siro con i colori rossoneri: “Io tifo Napoli”. Scoppia la polemica sui social

Ginevra Sozzi, ex di Politano, pubblica una foto con i colori rossoneri: i tifosi del Napoli si insospettiscono Una foto di Ginevra Sozzi a San Siro con la maglia rossonera ha fatto accendere i sospetti dei tifosi del Napoli. Ma l’ex compagna dell’attaccante azzurro ha subito smentito le voci: “Tifare Milan? No, tifo Napoli“.

La breve questione social che ha coinvolto l’ex lady Politano, madre della figlia del calciatore azzurro, si è quindi chiusa. Nel frattempo, Matteo Politano è stato preso di mira dai tifosi milanisti per il suo passato interista non nascosto, e ha dovuto affrontare l’ indagine della Procura Federale per un gestaccio durante l’ultima partita al Maradona.