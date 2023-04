La Procura della FIGC apre un’inchiesta su Matteo Politano: cosa rischia il giocatore

La FIGC indaga su Matteo Politano per il suo gesto controverso nei confronti dei tifosi del Milan durante la partita allo Stadio Maradona.

La Procura della FIGC, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un’inchiesta sul presunto gesto offensivo compiuto da Matteo Politano nei confronti dei tifosi del Milan durante la partita Napoli-Milan allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Il giocatore del Napoli era stato oggetto di cori pesanti da parte dei tifosi rossoneri e si sarebbe reso protagonista di un gesto di risposta.

Secondo fonti vicine all’inchiesta, gli inquirenti analizzeranno anche le immagini video e fotografiche del gesto di Politano. Il calciatore sarà ascoltato dagli inviati della Procura per fare chiarezza sulla vicenda. In attesa della conclusione dell’inchiesta, non è ancora chiaro quale sanzione verrà comminata a Politano.

Tuttavia, il giocatore rischia una sanzione pecuniaria o addirittura una squalifica. Va ricordato che Politano era già stato oggetto di critiche per il suo comportamento durante la partita contro l’Inter. Ora, l’attenzione degli inquirenti è focalizzata sul presunto gesto di risposta del calciatore azzurro nei confronti dei tifosi avversari.