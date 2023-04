Offese alla mamma di Politano. Tifosi: “Gli ultras hanno imposto di stare zitti”

Offese alla mamma di Politano da parte dei tifosi rossoneri, nessuno ha potuto difenderla perché gli ultras hanno imposto di stare zitti

Matteo Politano ha ricevuto tanti insulti durante il match da parte dei tifosi del Milan. L’esterno offensivo romano è stato attaccato probabilmente per la sua esperienza passata con la maglia dell’Inter ed ha subito tante offese per sua madre: “Politano figlio di pu…, Politano figlio di pu…, Politano figlio di p…”. Così urlavano a squarciagola i supporter milanesi presenti nel Settore Ospiti dello stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta. Lo stesso calciatore del Napoli ha replicato mettendosi le mani sulle parti basse, perché indispettito da quelle frasi.

La madre di Politano offesa per tutto il match

Nessuno ha replicato all’offesa a causa dello sciopero del silenzio decretato dagli ultras, Un comportamento inaccettabile secondo un ascoltatore di Radio Marte, Andrea, che dichiara: “Ieri è stata offesa la mamma di Politano per novanta minuti e ci hanno imposto di non rispondere a quei cori, mi è venuto il voltastomaco. Gli ultras sono lì a gridare ‘Noi sosteniamo la città’, ma che sostenete? Io ero un affezionatissimo degli anni ’90, ero ultras ai tempi dei primi scudetti e mai mi sarei comportato così. Con Corrado Ferlaino presidente, non mi sono mai permesso di dire ‘State zitti’. Questa è violenza. Una violenza inaccettabile”.