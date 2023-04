Moratti: “Chi scelgo tra Napoli e Milan in semifinale?”, la risposta sorprendente dell’ex patron dell’Inter

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter alla domanda su chi tra Napoli e Milan preferirebbe passasse in semifinale sorprende tutti.

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra nerazzurra durante un’intervista a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

Secondo Moratti, l’allenatore Simone Inzaghi rappresenta il problema dell’Inter, visto che i risultati ottenuti finora non gli danno ragione. Il club ha bisogno di una scossa per recuperare la grinta, ma allo stesso tempo deve rimanere concentrato e non subire choc in questa delicata fase della stagione.

Moratti ha anche parlato della possibilità di riportare Antonio Conte alla guida dell’Inter, sottolineando la sua bravura e la capacità di garantire vittorie. La priorità dell’Inter è quella di fare punti per qualificarsi alla Champions League e affrontare il suo impegno nei quarti di finale, ha sottolineato Moratti. Riguardo al calciatore Romelu Lukaku, l’ex presidente ha rilevato come quest’anno non sia in forma e non regga fisicamente. La sua prestazione potrebbe essere influenzata dalla nazionale o dalla società, ha aggiunto Moratti, ma è importante che trovino una soluzione.

Moratti si è anche espresso sulla recente sconfitta del Napoli, affermando di essere sorpreso ma al tempo stesso ritenendola una buona opportunità per la squadra di prepararsi meglio per sfide future. Inoltre, se dovesse scegliere tra Milan e Napoli come ipotetici rivali per la semifinale, preferirebbe affrontare gli azzurri, poiché sono la novità dell’anno e rappresenterebbero una sfida più entusiasmante.

“Nessuno si aspettava una sconfitta del Napoli ma forse è meglio così, perché ora sarà più preparato per affrontare in maniera molto serie una sfida difficile e avrà capito che ha davanti una squadra forte e che è abituata alla Champions. Se dovessi scegliere una ipotetica rivale per la semifinale tra Milan e Napoli preferirei gli azzurri, sono la novità dell’anno e sarebbe una sfida più entusiasmante”.