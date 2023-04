Napoli, Kvaratskhelia sconsolato nello spogliatoio, la reazione dei compagni

Kvaratskhelia deluso per la sconfitta del suo Napoli contro il Milan. Il georgiano si è sfogato negli spogliatoi del Maradona.

La prestazione del Napoli contro il Milan è stata davvero deludente, con una sconfitta che sicuramente ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. Tuttavia, potrebbe anche rappresentare un’opportunità per l’allenatore Luciano Spalletti di riflettere su alcune soluzioni necessarie per le partite di livello europeo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giovane talento georgiano Kvaratskhelia sembra essere stato un po’ bloccato dallo schema tattico proposto dal tecnico, e servirebbe quindi maggiore varietà. Ma conoscendo la visione del calcio di Spalletti, il coraggio non mancherà sicuramente.

Kvaratskhelia, apparso tra i più delusi della squadra azzurra, ha lasciato il campo da gioco visibilmente rammaricato per il risultato finale e anche negli spogliatoi è rimasto in silenzio, dimostrando tutto il suo sconforto per la sconfitta. Tuttavia, alcuni compagni di squadra lo hanno incoraggiato e ci si aspetta che l’entusiasmo e la passione che lo caratterizzano gli daranno la forza per superare questo momento difficile.

Oltre alla sconfitta, il giovane talento georgiano è stato molto dispiaciuto di non aver potuto offrire uno spettacolo degno ai moltissimi tifosi georgiani giunti al Maradona per vederlo giocare dal vivo. Il cammino del Napoli in questa stagione è stato impressionante, la doppia sfida Champions contro i rossoneri potrebbe essere l’occasione giusta per il riscatto per Kvaratskhelia.