“Andate a lavorare!” clamoroso errore della Gazzetta dello Sport sul coro

“Andate a lavorare!”, clamoroso abbaglio della Gazzetta dello Sport sul coro intonato al Maradona: la ricostruzione.

La Gazzetta dello Sport ha commesso un errore piuttosto grave riportando un coro indecente attribuito ai tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il coro “Andate a lavorare!” sarebbe stato intonato dai tifosi partenopei durante la partita di ieri sera allo stadio Maradona. Tuttavia, si è poi scoperto che il coro in questione è stato invece lanciato dai tifosi milanisti e non dai napoletani.

“Ieri il Maradona ha sprecato più energie a insultare De Laurentiis che a incitare i giocatori in difficoltà. Si è sentito anche un coro indecente: «Andate a lavorare!». Si può insultare questo Napoli dopo la stagione che ha fatto?”.

La vicenda ha suscitato molte polemiche e ha alimentato ancora di più il clima di tensione tra le tifoserie dei due club. In situazioni come queste, è importante fare attenzione a come si riportano le parole e le azioni dei tifosi, per evitare fraintendimenti e incomprensioni.

La Gazzetta dello Sport ha provveduto a una doverosa precisazione, ma la questione è comunque stata oggetto di un’ampia discussione sui social network e sui principali siti di informazione sportiva.

Questa vicenda, in ogni caso, fa capire quanto sia importante attribuire correttamente le parole e le azioni dei tifosi, specialmente in situazioni delicate come quelle vissute ieri sera allo stadio Maradona, dove già era presente un clima teso e molto acceso.