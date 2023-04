Napoli-Milan: Di Lorenzo non ci crede, Kim quasi in lacrime

Il Napoli cade sotto i colpi del Milan, la grande delusione dei calciatori azzurri, da di Lorenzo a Kim.

Il Milan vince 4-0 contro il Napoli, conquistando il terzo posto in classifica e il primo round dei tre previsti questo mese di aprile (gli altri due nei quarti di Champions League). La partita è stata a senso unico allo stadio Diego Armando Maradona, con Brahim Diaz e Leao protagonisti indiscussi. Diaz ha regalato a Leao il pallone del primo gol al 17′, poi ha raddoppiato al 25′. Nella ripresa, Leao ha segnato una doppietta con un bel diagonale di sinistro (59′), poi Saelemaekers ha fatto il quarto gol con uno splendido slalom al 67′.

Con questa vittoria, il Milan si porta a 16 punti di distanza dalla Lazio, seconda in classifica. Lo scudetto sembra ormai fuori dalla portata, ma la vittoria di stasera ha sicuramente confermato le ambizioni del Milan in vista della Champions League.

La sconfitta ha lasciato gli azzurri sconsolati. Giovanni Di Lorenzo sembrava incredulo per la debacle della sua squadra, mentre Kim e Rrahmani erano visibilmente rammaricati per la netta sconfitta.

Tuttavia, lo spettacolo peggiore si è visto sugli spalti, dove gli ultras hanno contestato la società e Aurelio De Laurentiis in particolare. Il Maradona è stato diviso in due: da una parte il tifo organizzato in silenzio, dall’altra la festa delle famiglie in un’atmosfera surreale. Ci sono state anche scene di violenza, come riferito dal Corriere dello Sport, con alcune risse in diverse tribune.

Domenica da dimenticare per il Napoli sotto tutti gli aspetti, ora bisogna cancellarla e guardare avanti. Lo scudetto non è in discussione , ma il sogno della Champions League è ancora vivo, anche se il Milan si prospetta come un avversario difficile.