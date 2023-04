Ordine: “Lecce-Napoli, ecco come finirà, vi do il risultato esatto”

Franco Ordine ha parlato di Lecce-Napoli, il giornalista ha anche pronosticato il risultato esatto del Via del Mare.

Lecce-Napoli: Franco Ordine prevede la vittoria azzurra. Il giornalista Franco Ordine, intervenuto su Televomero, ha parlato della prossima partita del Napoli in campionato contro il Lecce.

Dopo la pesante sconfitta contro il Milan, il cronista è convinto che i partenopei possano tornare alla vittoria. Durante la trasmissione Il bello del calcio, Ordine ha dichiarato: “I partenopei torneranno alla vittoria. Risultato esatto? Per me il Napoli vince 1-2 al Via del Mare“.

Inoltre, il giornalista ha commentato la situazione attuale del campionato, notando una mancanza di entusiasmo a Milano e la perdita di molti punti per strada durante la stagione. Infine, Ordine ha affrontato il tema del regolamento d’uso dello stadio, sottolineando l’importanza di un reciproco rispetto tra tifosi e società, e invitando coloro che non comprendono la materia ad astenersi dal commentare su temi profondi e complicati per evitare di denigrare la città di Napoli e il tifo napoletano.

“Non vedo tanto entusiasmo a Milano. Sono stati persi troppi punti per strada nel corso della stagione. Chi non capisce la materia, non la mastica, è giusto che non si inserisca in temi profondi e complicati.

Bisogna evitare di spu***nare la città di Napoli e il tifo napoletano. Ci sarà un modello per avere un reciproco rispetto tra tifosi e società”.

Se sei un appassionato di calcio, non perdere la prossima partita del Napoli contro il Lecce venerdì al Via del Mare. Segui le parole di Franco Ordine e scommetti sulla vittoria azzurra.