Milan-Napoli: al San Siro si prevede la bolgia, il Maradona risponderà? Ecco i prezzi dei biglietti

Milan-Napoli è il match di andata dei quarti di finale di Champions League, si gioca il 12 aprile 2023 allo stadio San Siro.

Stadio San Siro da tutto esaurito per Milan-Napoli di Champions League, un pienone con tanto di bandiera, tamburi, megafoni e ultras. Insomma una bolgia dantesca quella che aspetta il Napoli di Luciano Spalletti che giocherà in trasferta e ne sentirà tutto il peso. Perché a San Siro i tifosi tiferanno per la propria squadra, non si picchieranno in curva com’è accaduto allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Milan di Serie A.

Ultras Napoli: cosa faranno in Champions League

A Napoli si è capaci di rovinare un ambiente che sprizza gioia da tutti i pori. Perché la curva a 100 euro è qualcosa di assurdo, questo è vero, come ha detto anche Maurizio De Giovanni. Com’è assurdo menarsi e non tifare per la propria squadra. Insomma la verità, spesso, sta nel mezzo e qui non si fa eccezione. La speranza di tutti è che in questi 14 giorni che ci sperano da Napoli-Milan, si possa finalmente arrivare ad una pace, quantomeno ad una tregua, per fare in modo che lo stadio Maradona sia degno del suo nome, che si trasformi in quel catino rovente, in grado di dare la spinta ai giocatori di Spalletti.

Intanto per curiosità siamo andati a capire quanto costavano i biglietti per Milan-Napoli a San Siro, ecco a voi una panoramica completa: