Il pronostico di Casillas: “Vi dico quale sarà la finale Champions”

Casillas fa il pronostico della finale di Champions.L’ex Real Madrid è sicuro: “Ci sarà una squadra italiana!”

L’ex campione del Real Madrid, Iker Casillas, ha fatto una previsione sulla finale della massima competizione europea durante un’intervista con Dazn. Casillas ha vinto tre Champions League con il Real Madrid e ora è convinto che il club di Ancelotti arriverà in finale il prossimo 10 giugno. Secondo l’ex portiere, il Napoli di Spalletti sarà la sua rivale in finale.

La previsione di Casillas deriva anche dal calendario delle due squadre, che sono opposte al tabellone. Mentre il Napoli si vedrà contro il Milan ai quarti, e poi eventualmente dovrà affrontare una tra Inter e Benfica, il Real Madrid dovrà affrontare il Chelsea. Nel quarto restante, il City di Haaland e Guardiola proverà a superare il Bayern Monaco.

La Champions sta per entrare nel vivo e Casillas, come molti altri appassionati, si porta già avanti con le sue previsioni. La sua pronostico fa sognare i tifosi del Napoli, che sperano di poter vedere la loro squadra in finale. Presto si ripartirà con i quarti di finale e il cammino verso la finale continuerà.

Il pronostico di Casillas non sembra essere infondato, in quanto le due squadre sono opposte nel tabellone e hanno un percorso relativamente agevole verso la finale. Il Napoli affronterà il Milan ai quarti e, in caso di vittoria, dovrà vedersela con Inter o Benfica. Il Real Madrid, invece, dovrà scontrarsi con il Chelsea, mentre il City di Haaland e Guardiola cercherà di superare il Bayern Monaco nell’altro quarto di finale. Se sei un appassionato dei colori azzurri e vuoi seguire il cammino del Napoli verso la finale, resta sintonizzato perché presto si ripartirà coi quarti.