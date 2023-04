Gazzetta lancia il Milan in Champions: sa quando essere forte

Napoli e Milan dopo il match di Serie A si affronteranno nella doppia sfida valida per i quarti di finale di Champions League.

La vittoria del Milan contro il Napoli ha rigenerato l’opinione pubblica ed i media mainstream. Sembra quasi che il Napoli non sia primo in classifica con 16 punti di vantaggio sulla Lazio e 20 sul Milan. Sembra quasi che la squadra di Spalletti non stia dominando in Serie A ed in Europa da agosto.

“Gli stessi milanisti che a gennaio arrivavano in ufficio con le occhiaie, ieri mattina avevano un sorrisino da venerdì sera. Altro che lunedì. Il Milan domenica ha messo in campo tutto quello su cui ha lavorato per mesi: ha giocato la partita migliore della stagione. E allora, torna in mente una frase di due settimane fa di Stefano Pioli: «La Champions è un obiettivo, vogliamo arrivare in fondo». Il Milan comincia a credere di poter rivedere Istanbul, la città maledetta. È complesso? Certo. È impossibile? No. Il Milan di domenica può far paura a Napoli, Inter e Benfica” scrive Gazzetta dello Sport.

Poi si legge: “L’andata dei quarti di Champions è lontana otto giorni ma il terribile sospetto, per gli avversari, è che il Milan sappia alzare il livello quando conta. Al netto della crisi nera di gennaio, in cui ha perso con tutti o quasi, Pioli ha visto una squadra convincente con l’Inter e la Juve all’andata, con il Salisburgo nella partita decisiva dei gironi, con il Tottenham agli ottavi, all’andata e al ritorno con il Napoli. E allora, da un lato il Milan per i bookmaker è la squadra con meno possibilità di vincere la Champions: ottava sulle otto rimaste in corsa. Dall’altra, sta molto meglio di Inter e Chelsea, sicuramente meglio del Napoli visto domenica. Mercoledì prossimo sarà tutta un’altra storia ma Pioli, pezzo dopo pezzo, ha quasi ricostruito il suo mosaico“.