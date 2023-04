Pistocchi: “Notizia clamorosa sul Napoli. Spalletti argomento delicato”

Maurizio Pistocchi parla del Napoli, ma anche del futuro di Luciano Spalletti che non ha ancora rinnovato il contratto.

Il giornalista parlato a Player Win Live su Twitch ha parlato anche del Napoli. Il giornalista ha detto: “Un uccellino mi ha rivelato una notizia clamorosa sul Napoli, che potrebbe creare distonia nello spogliatoio azzurro. A quanto pare De Laurentiis non ha ancora fissato i premi scudetto. Sapete perché? De Laurentiis ha fissato un premio Champions League e ritiene che quello basti. Non so quanto sia fondata questa notizia, ma potrebbe creare problemi“.

Poi Pistocchi sul futuro di Spalletti ha detto: “Il rinnovo di Spalletti con il Napoli sarà un argomento delicato. A fine stagione può succedere veramente di tutto. Per l’allenatore toscano vincere a Napoli significa il coronamento di una carriera, ma non è detto che non possa migliorare ancora, nonostante sia in una età più avanzata. Inoltre bisogna stare molto attenti all’interesse della Juventus per Giuntoli, che potrebbe creare non pochi problemi al Napoli“.