Costacurta: “Champions League, pressioni sul Napoli, Milan in fiducia”

Alessandro Costacurta parla della doppia sfida tra Milan e Napoli per i quarti di Champions League.

L’ex difensore del Milan si proietta sulla Champions League con il doppio confronto tra Milan e Napoli, il primo in programma il 12 aprile a San Siro. Mentre Napoli-Milan si gioca il 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona.

Champions League: Milan-Napoli, il commento di Costacurta

“Il Milan affronterà una squadra più forte, questo dato resta. Ma l’Europa di per sé taglia una parte della distanza e, dopo l’ultimo risultato di campionato, il gap si assottiglia ancora di più. Il Milan è in piena fiducia, mentre il Napoli ha molti dubbi in più” ha detto l’ex difensore del Milan a Gazzetta dello Sport.

Poi Costacurta ha aggiunto: “Ha ragione Spalletti quando dice di voler aspettare la prossima partita per capire se quello di domenica è stato solo un buco o qualcosa di più, una voragine. Conosco poco l’ambiente di Napoli ma è chiaro che così avranno ancora più pressioni. Alla differenza tra campionato e Champions in realtà credo poco: l’Europa era la casa del mio Milan, io e miei compagni ci sentivamo perfettamente a nostro agio in quell’ambiente. Lo stesso non si può dire per il gruppo attuale, molto più giovane. Ma a maggior ragione non si può dire per il Napoli: anche in questo senso non parte avvantaggiato“.