Milan-Inter: Piazza Duomo vuota, collegamento flop in tv. Fallito il tentativo di imitare Napoli

Collegamento flop in tv durante ed alla fine di Milan-Inter: fallito il tentativo di imitare Napoli con Piazza Plebiscito strapiena

Le differenze si notano nei dettagli, nei particolari. Basta vedere le immagini di Napoli nelle ultime partite e Milano stasera per rendersene conto. E di certo se n’è resa conto anche Sky Sport. La nota pay tv ha provato per il derby di andata di Champions League lo stesso collegamento che è stata un successo a Napoli a Piazza Plebiscito. Il centro della città partenopea era strapieno prima, durante e dopo, con i tifosi che hanno festeggiato senza fermarsi un attimo.

Napoli è Napoli: Piazza Duomo vuota per Milan-Inter, invece Piazza Plebiscito…

A Milano, invece, Anna Billò ha passato la palla a Mario Giunta a Piazza Duomo, durante la sfida vinta 0-2 dall’Inter contro il Milan. La giornalista ha chiesto al collega: “Che atmosfera si respira davanti al Duomo?“. Le telecamere sono andate ad indugiare e non c’era proprio nessuno: nè una sciarpa del Milan che dell’Inter. Così Giunta ha glissato dicendo: “Troppo presto per vedere tifosi, arriveranno più tardi, forse“.

Non c’è che dire: Napoli è Napoli. Riempie qualsiasi piazza in ogni momento, con i tifosi napoletani che vivono in maniera viscerale ogni partita degli azzurri