Marotta alza le mani: “Campionato anomalo, ci siamo arresi troppo presto al Napoli”

La stagione dell’Inter ed il notevole percorso del Napoli: le parole di Marotta a Prime video prima del match di Champions con il Milan.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha espresso il suo punto di vista sul campionato disputato dalla squadra nerazzurra, facendo riferimento anche al notevole percorso del Napoli guidato da Spalletti.

In un’intervista rilasciata a Prime Video prima del derby di Champions contro il Milan, Marotta ha manifestato la sua soddisfazione per il cammino compiuto dalla squadra: “Questa semifinale è un motivo di grande orgoglio per il calcio italiano, per la città di Milano e per le due società. E’ certamente un appuntamento molto emozionante. E’ stato un cammino molto difficile, ma il risultato di oggi è meritato in un’annata anomala e cioè con un Mondiale in inverno”.

Inoltre, Marotta ha sottolineato: “Questa particolarità ha portato alti e bassi nel campionato, cosa che non abbiamo riscontrato in Champions.”

“Le valutazioni finali vanno fatte a fine stagione, ma ad oggi stiamo facendo bene nelle competizioni in cui siamo. L’unico neo è il campionato, dove ci siamo arresi presto come altri e soprattutto per il grande cammino del Napoli”. Ha concluso l’esperto dirigente dell’Inter attraverso l’intervista rilasciata a Prime Video.