Milan-Inter, Matteo Salvini l’aveva predetto…

Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, ha espresso il suo pronostico ‘scaramantico’ sulla sfida di Champions League tra Milan e Inter.

E’ in corso il tanto atteso euroderby di Champions League tra Milan e Inter e Matteo Salvini, ministro e noto tifoso milanista, è stato intercettato dai giornalisti all’uscita dal palazzo di Montecitorio. Nonostante le domande politiche a cui è abituato a rispondere, una delle richieste più gettonate riguardava la possibile vincitrice del match di stasera.

Con un sorriso sulle labbra, Salvini ha risposto in modo scaramantico e lapidario: “Vinceranno i nerazzurri”. Un Salvini oggettivo quello andato in scena stasera ai microfoni dei giornalisti presenti, nonostante la sua passione per il Milan.

Il risultato in corso? 2-0 per l’Inter di Inzaghi andati a segno momentaneamente con Dzeko e Mkhitaryan. Forse Salvini aveva ragione…

La sfida di stasera era attesa con grande trepidazione dai tifosi di entrambe le squadre, e il pronostico di Salvini aggiunge ulteriore suspence alla partita di questa sera. Sarà interessante vedere se la sua scaramanzia avrà effetto sul risultato finale.