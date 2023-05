Inter batte Milan nei primi minuti: Kvara, che rammarico per il goal mangiato al 1° a San Siro

A proposito di Milan-Inter, per i tifosi napoletani il goal mangiato da Khvicha Kvaratskhelia al 1° grida vendetta a San Siro

L’approccio dell’Inter contro il Milan ha generato non poco rammarico in tutti i tifosi del Napoli. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono partiti fortissimo ed hanno messo knock-out i cugini rossoneri grazie alle reti di Edin Dzeko all’8′ e Henrikh Mkhitharyan all’11’. Sono le due reti che hanno consentito all’Inter di vincere con il punteggio di 0-2 e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla finalissima di Champions League ad Istanbul.

Kvaratskhelia avrebbe potuto garantire un doppio confronto diverso al Napoli contro il Milan

L’amarezza dei tifosi partenopei è per la gara d’andata tra Milan e Napoli, con Khvicha Kvaratskhelia che si divorò il goal del vantaggio al 1°. Azione travolgente degli azzurri, il georgiano calciò in maniera debole e Fikayo Tomori salvò sulla linea un eventuale goal che avrebbe cambiato decisamente le sorti del doppio confronto. Perché, chissà cosa sarebbe avvenuto qualora il Napoli avesse sbloccato il punteggio a San Siro. Di certo i tifosi avrebbero assistito ad una doppia sfida completamente diversa nelle gare valevoli per i quarti di finale della Champions League, con i partenopei che sono i grandi assenti delle semifinali di Champions League.