Cosa significa Kvaratskhelia per la Georgia? Quello che vedrete vi stupirà! – VIDEO

Napoli e Georgia legati da Kvaratskhelia: il video che testimonia tutto l’amore per il numero 77 partenopeo.

Una distanza di 3.043,17 km, ma un ponte che rende Napoli e la Georgia più vicine che mai: Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia è diventato un vero e proprio idolo non solo per la città di Napoli, ma per l’intera Georgia. Questo giovane attaccante nato nel 2001 si è affermato nel giro di pochi mesi come punto di riferimento per gli appassionati di calcio partenopei grazie alle sue gesta geniali, gol. assist e una costante prestazione tecnica che hanno condotto il Napoli alla conquista dello Scudetto. Dopo un’attesa di 33 anni, la squadra azzurra è tornata ad incoronarsi come Campione d’Italia e il merito va diviso tra tutti i componenti del gruppo guidato da Luciano Spalletti, ma in misura maggiore forse al nuovo idolo di Napoli, Kvaratskhelia.

KVARATSKHELIA IDOLO DI NAPOLI E GEORGIA: IL FAVOLOSO VIDEO DEDICATO AL TALENTO AZZURRO

In tutta la Georgia si sono tenuti festeggiamenti, ma in modo particolare a Nakiphu, il suo villaggio d’origine, dove risiede la sua famiglia e dove, in questa occasione, decine di bambini si sono riuniti portando striscioni dedicati al talentuoso calciatore azzurro. Nel cielo sventolavano bandiere georgiane, mentre grandi e piccoli erano riuniti per celebrare insieme, con tanti sorrisi e un pallone, la gioia di uno di loro che è riuscito a emergere fino a trionfare nel mondo del calcio. È stata una vera e propria ovazione a distanza per lui il giorno successivo alla vittoria del campionato ottenuta con il pareggio sul campo dell’Udinese.

A Napoli, precisamente nella zona del Vasto e di Porta Capuana, vivono molti immigrati georgiani che hanno fatto arrivare, in questa fase di Kvara-mania, tutto il loro calore e il loro tifoso per il numero 77 azzurro.

Di seguito il favoloso video realizzato da Fan Page e condiviso dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia che raccoglie le storie, il tifo, le parole toccanti delle persone che credono in Kvaratskhelia. “E’ il figlio di ogni georgiano, Kvara ti vogliamo bene, ti amiamo! Che Dio ti benedica”, alcuni dei commenti delle persone incontrate per strada a Napoli.

Il tutto accompagnato dalla didascalia del giornalista: “Piccola dimostrazione di cosa significa Kvaratskhelia per la Georgia”.

piccola dimostrazione di cosa significhi Kvaratskhelia per la Georgia. 🇬🇪💙@fanpage pic.twitter.com/opFvtrCp57 — Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) May 9, 2023

