Kvaratskhelia talento inarrestabile: il messaggio del georgiano è da brividi – FOTO

Khvicha Kvaratskhelia punta a traguardi ancora più ambiziosi con il Napoli: “Il meglio deve ancora venire”.

Khvicha Kvaratskhelia non ha intenzione di fermarsi.

Durante questa stagione, l’attaccante georgiano è emerso come uno dei protagonisti principali della squadra del Napoli. Il calciatore, che è stato acquistato per poco più di dieci milioni di euro, come confermato all’inizio della stagione dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha contribuito in modo significativo alla conquista del terzo scudetto nella storia del club partenopeo. I suoi dribbling e gli assist sono diventati il suo marchio distintivo, ma il georgiano non si accontenta solo dello scudetto, ma vuole continuare a puntare alle stelle.

KVARATSKHELIA NON VUOLE FERMARSI: IL MESSAGGIO SUI SOCIAL E’ DA BRIVIDI

In un messaggio pubblicato sui suoi profili social, Khvicha Kvaratskhelia ha chiaramente espresso la sua determinazione a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi nella prossima stagione calcistica con il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo la festa allo stadio Diego Armando Maradona, che è seguita alla vittoria per 1-0 contro la Fiorentina allenata da mister Vincenzo Italiano, il calciatore ha condiviso una serie di foto accompagnate dal seguente messaggio: “Il duro lavoro ripaga sempre. Il meglio deve ancora venire”.

Con il suo impegno e la sua ambizione, Kvaratskhelia dimostra di voler continuare a migliorarsi e a contribuire al successo della sua squadra. I tifosi del Napoli non vedono l’ora di scoprire cosa il talentuoso calciatore georgiano potrà offrire nella prossima stagione.