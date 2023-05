Kvaratskhelia rinnova il contratto col Napoli, De Laurentiis spaventa tutti!

Khvicha Kvaratskhelia firmerà un nuovo contratto con il Napoli, il georgiano avrà ingaggio raddoppiato fino al 2028.

Il Napoli è pronto a blindare Kvaratskhelia con un nuovo contratto. In questo modo Aurelio De Laurentiis lancia un chiaro segnale al campionato italiano: il Napoli non ha alcuna intenzione di tornare indietro, anzi, vuole tenere una rosa competitiva per la Serie A e la Champions League.

Napoli: rinnovo Kvaratskhelia

“Kvaratskhelia firmerà a giugno per un altro anno e un altro stipendio (arriverà a 2,5 milioni a stagione più i bonus). Sono i giorni della festa scudetto, sì, ma da queste parti il presente è già il futuro” scrive Corriere dello Sport.

De Laurentiis ha voluto riconoscere un aumento di ingaggio al georgiano, nonostante avesse ancora quattro anni di contratto. L’idea del patron azzurro è quella di non vendere i suoi calciatori migliori. Più volte ha detto di voler tenere in rosa Osimhen, anche se non sarà semplice, visto che c’è l’interesse della Premier League per il nigeriano. Discorso diverso per Kim che piace al Manchester United e nel caso il club inglese dovesse pagare la clausola rescissoria, il Napoli non si potrebbe opporre.

In ogni caso De Laurentiis con gli incassi record della Champions League, la vittoria del titolo e le eventuali cessioni ha tutta l’opportunità di potenziare la rosa e renderla competitiva.