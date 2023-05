CorSport sicuro: Kim al Manchester United, c’è già una data precisa

Calciomercato Napoli – Le ultime notizie sul trasferimento di Kim al Manchester United, il difensore sudcoreano del Napoli ha il futuro in bilico.

La clausola rescissoria inserita all’interno del contratto di Kim min-Jae rende tutto più complicato. Il Napoli per prendere il giocatore in estate ha dovuto ‘cedere’ alla possibilità di inserire questo cavillo, che permette al giocatore di andare via in un batter d’occhio. Basti che un club estero si presenti con 60 milioni di euro dal primo al quindici luglio ed il gioco è fatto.

Calciomercato Napoli: il Manchester United punta su Kim

“Con Kim molto vicino al Manchester United, pronto a liberarlo attraverso la clausola rescissoria e 60 milioni cash. Che andrà in tournée con la squadra in Corea, il suo Paese, e subito dopo potrebbe cambiare vita e campionato per la seconda volta in un anno: il Manchester United attende di chiudere tutti i passaggi richiesti dalla burocrazia e di portarlo in Premier sfruttando la clausola rescissoria inserita nel contratto. Con il placet di Minjae, ovviamente” scrive Corriere dello Sport.

Con la partenza di Kim verso il Manchester United il calciomercato del Napoli entrerebbe nel vivo. Questo perché il club azzurro dovrebbe trovare un altro grande difensore, cosa non semplice. Da capire anche quale sarà l’allenatore che siederà sulla panchina azzurra, visto che pure il futuro di Spalletti al Napoli è in bilico in questo momento.