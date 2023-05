Tuttosport prova a rovinare la festa: “Giuntoli alla Juve, vi sveliamo un segreto”

Cristiano Giuntoli può andare alla Juventus, secondo Tuttosport c’è già una intesa di massima tra i bianconeri ed alcuni collaboratori.

“Prima però deve uscire dal contratto in essere con la società di De Laurentiis: la strada più semplice sarebbe semplicemente quella di rinunciare a un anno di contratto. La Juventus per Giuntoli starebbe ragionando su un progetto triennale. In caso di fumata bianca, l’architetto del miracolo Napoli, nel trasferirsi alla Continassa a partire dalla prossima stagione, potrebbe portare con sè un paio di uomini di fiducia: si parla del ds del Cesena, Stefano Stefanelli, e del braccio destro storico Giuseppe Pompilio, il quale dovrebbe liberarsi dal Napoli, come del resto Giuntoli. Un accordo di massima, insomma, c’è, però prima ci sarà l’incontro con De Laurentiis: dopo otto anni ai piedi del Vesuvio, il dirigente è pronto ad sposare un nuovo progetto. Sempre che si trovi l’intesa con il presidente azzurro” scrive Tuttosport