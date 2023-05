Spalletti: “Napoli scudetto storico”, bocca cucita sul suo futuro. I tifosi si alzano la voce

Il Napoli vince lo scudetto e Luciano Spalletti esalta l’impresa della sua squadra, che ha conquistato il titolo in Italia dopo 33 anni.

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ai microfoni di Telequattro parla dello scudetto appena vinto e dice: “Lo scudetto del Napoli è un evento storico, un qualcosa che esce dagli schemi abituali. Penso che tale risultato faccia bene un po’ a tutti. Mi riferisco in particolar modo agli addetti ai lavori, non solo quelli del Napoli. Tutti ne traggono beneficio. Se lo merita il Napoli, ma in generale tutto il nostro calcio“.

Poi aggiunge: “Non ho mai smesso di credere un attimo che mi sarebbe potuto accadere, ma anche se non l’avessi vinto sarei rimasto soddisfatto di cosa mi ha regalato questo tragitto che mi ha portato sulla panchina del Napoli e di questi due anni a Napoli: mi sono sentito inondato dai sentimenti dei tifosi del Napoli“.

Spalletti si dice appagato per lo scudetto vinto a Napoli: “In questo momento mi sento appagato, mi sento contento, tranquillo di aver donato tanta felicità ai tifosi del Napoli. Abbiamo dato una grande gioia a tutti quelli che amano il Napoli“.

Nessuna parola di Spalletti sul suo futuro. Si parla di un possibile addio a fine stagione, con il nome di Antonio Conte che è trai pensieri di Aurelio De Laurentiis. I tifosi, invece, sono tutti schierati dalla parte del tecnico di Certaldo che ha fatto vedere un gioco incredibile, che ha emozionato il mondo. Dappertutto si parla di Spalletti e del suo Napoli, così i tifosi chiedono a gran voce la sua permanenza in azzurro.