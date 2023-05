Politano cori contro la Juve, Pistocchi bacchetta l’attaccante del Napoli

Matteo Politano ha intonato cori contro la Juve durante una celebrazione per lo scudetto della squadra partenopea.

I cori di Matteo Politano contro la Juventus stanno facendo molta polemica. Il giocatore durante una celebrazione per lo scudetto del Napoli, ha gridato “E la Juve m***a” come si vede anche dal video in allegato. I cori stanno facendo molto discutere dalle parti di Torino, con la stampa locale indignata per quanto urlato dal calciatore del Napoli e per le offese alla Juventus.

Sull’argomento è intervenuto anche Maurizio Pistocchi che ha scritto: “Gattuso contro Leonardo.

Ambrosini contro l’Inter, Ibra contro Calhanoglu.

Politano contro la Juve. Sono professionisti, pagati milioni, eppure si lasciano andare a comportamenti da ultras, inadeguati e pericolosi. Sembrano sciocchezze, sono invece comportamenti molto gravi, diseducativi pericolosi e da sanzionare. Sempre“.