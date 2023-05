Napoli contratto prolungato a Spalletti con una pec, la reazione dell’allenatore

Il Napoli conferma Luciano Spalletti come allenatore della stagione 2023/24. La SSCN ha esercitato la clausola a mezzo pec.

Il futuro di Spalletti al Napoli non è ancora chiaro. Bisognerà parlare con la società, capire gli stimoli e le occasioni che saranno offerti dal club. De Laurentiis sta pesando già ad un sostituto di Spalletti e si fa pure il nome di Antonio Conte, che si è liberato dal Tottenham.

Intanto il Napoli ha esercitato la possibilità di legare Spalletti alla SSCN attraverso una clausola prevista nel contratto del tecnico. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il Napoli, attraverso una e-mail spedita via Pec, ha esercitato il diritto di prolungare di un anno, fino a giugno 2023, il contratto del tecnico: va da sé che al momento si tratta di un mini ciclo e soprattutto unilaterale. Ecco perché Spalletti vuole guardare un paio di occhi, non un monitor, e ascoltare parole, programmi e progetti. In sintesi: vuole sentirsi libero di scegliere e non incatenato alla burocrazia. Si o no: però parliamone come mai è accaduto negli ultimi mesi. Mai“.