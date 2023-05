Napoli-Fiorentina: cinque novità di formazione per Spalletti

Napoli-Fiorentina le ultime notizie sulla formazione di Spalletti: il tecnico pronto a fare cinque cambi tra i titolari.

Corriere del Mezzogiorno preannuncia una formazione rivoluzionata per Luciano Spalletti. L’obiettivo scudetto è stato raggiunto e quindi c’è la possibilità di fare esperimenti, ma dare anche spazio a chi ha giocato di meno, non perché non lo meritasse, in quanto ad impegno e costanza. Perché se il Napoli ha raggiunto l’obiettivo è merito veramente di tutti.

Nella formazione del Napoli che sfida oggi la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona ci sono diverse novità di formazione. In porta Meret, con Ostigard in difesa al posto di Rrahmani ed in coppia con Kim. Di Lorenzo a destro e Bereszynski a sinistra, posizione in cui ha giocato il Mondiale con la Polonia. Ricordiamo che Mario Rui è infortunato.

A centrocampo Demme può giocare al posto di Lobotka, con Elmas al posto di Zielinski e Anguissa a completare il reparto. In attacco Osimhen centravanti, anche perché vuole consolidare il suo posto in classifica cannonieri di Serie A. Fuori Kvaratskhelia dalla formazione titolare di Napoli-Fiorentina, ci saranno Raspadori e Lozano.