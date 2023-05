Cena Scudetto in un noto locale di Chiaia: la serata relax dei giocatori del Napoli

Il Napoli ha scelto un rinomato locale di Chiaia per celebrare la vittoria dello Scudetto. La cena è stata offerta da Edoardo De Laurentiis.

I giocatori azzurri hanno trascorso una serata di svago e relax su invito del vice presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, per festeggiare la conquista dello Scudetto avvenuta giovedì scorso. Il vice presidente del club partenopeo, come riportato da Area Napoli, ha fortemente voluto questo evento che dunque ha avuto luogo questa sera, mercoledì 10 maggio. Presente anche Luciano Spalletti, vestito con una giacca scura e una t-shirt. Il mister si è mostrato molto sorridente e sereno. Il locale scelto si trova nel cuore di Chiaia, nella zona dei “baretti” di San Pasquale.

All’arrivo dei giocatori all’esterno del locale, molte persone li hanno salutati calorosamente. Molti di loro hanno raggiunto il luogo a bordo di taxi. Tra i più applauditi c’è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo. Entusiasmo anche per Simeone e grande gioia per l’arrivo di Kvaratskhelia, che si è presentato con un abbigliamento molto casual. La serata è stata allietata da musica e il menù proposto è stato molto gustoso, ma comunque leggero per soddisfare le esigenze dei calciatori. Domani, invece, ci sarà un appuntamento a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti.