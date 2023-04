Del Genio: “Napoli-Milan, sapete cosa ha fatto Marciniak sul rigore” – VIDEO

Paolo del Genio commenta la doppia sfida Champiosn tra Napoli e Milan rivelando anche un retroscena tra Marciniak e il VAR in occasione del fallo di Leao su Lozano.

La doppia sfida Champions è stata decisa dagli arbitraggi, prima Kovacs poi Marciniak , hanno negato al Napoli l’approdo ad una storica semifinale. In particolare sono sette gli episodi del duo arbitrale finiti nella lente d’ingrandimento e che sono costati alla squadra di Spalletti il passaggio del turno. Sull’argomento è intervenuto il giornalista Paolo del Genio, nel corso del filo diretto con i tifosi ha spiegato in maniera chiara la genesi della sconfitta del Napoli:

“Lo schifo non c’è solo ora, la storia del calcio è questa: chi è più potente ha più vantaggi. io ripeto una cosa che ho detto, è diventata virale ne hanno parlato tutti anche a livello nazionale letture di Nazionale quando io dissi che se non facciamo quando io dissi che se non facciamo 100 punti, se non stra dominiamo il campionato, questi ci fottono.

Contro il Milan abbiamo avuto la dimostrazione, sul filo hanno qualcosa in più, e riescono a passare loro, tra cose tattiche, arbitraggi etc. Per fortuna sul lungo del campionato non hanno avuto nessuna possibilità di mantenere il passo del Napoli“.

Del Genio ha poi aggiunto: “La domanda che andrebbe posta è sempre la stessa, Kovacs in casa del Milan il Milan se c’è un contatto come quello che c’è stato tra Leao e Lozano a favore del Milan lo da il rigore ai rossoneri? certo ! da che andrebbe il Milan.

A noi chi ci mandano? Marciniach, considerato tra i migliori al mondo, ho visto al sua faccia nel momento in cui il VAr lo ha richiamato, dicendo rivedilo che forse c’è qualcosa, lui ha detto va bene non ci vado nemmeno, perchè sono arbitri cosi, di forte personalità. Inutile recriminare perchè gli episodi andranno sempre dalla parte loro“. Ha concluso Paolo Del Genio.