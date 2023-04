Leao messaggio a Kvaratskhelia: «Sei un crack»

Kvaratskhelia, le parole toccanti su Instagram dopo la sfida di Champions: la reazione di Leao dimostra il vero fair-play.

Khvicha Kvaratskhelia ha pubblicato su Instagram un post emozionante dopo la partita di Champions, in cui ha espresso il suo dispiacere per non aver potuto portare la felicità alla sua squadra. Tuttavia, ha promesso di imparare dalla sua esperienza e di tornare più forte per le prossime partite. I tifosi napoletani hanno applaudito la squadra nonostante la sconfitta, riconoscendo l’impegno e la dedizione mostrati in campo.

La vera dimostrazione di fair-play, però, è arrivata dagli avversari stessi. Infatti, i primi a consolare Kvaratskhelia alla fine della partita sono stati Calabria, il suo acerrimo marcatore, e poi i campioni Theo Hernandez e Leao.

IL MESSAGGIO DI LEAO A KVARATSKHELIA

Leao, il rivale portoghese che ha fatto la differenza in entrambe le partite di Champions, ha voluto dimostrare la sua stima per Kvaratskhelia anche attraverso un messaggio su Instagram, con un “Sei un Crack” e un cuore a sottolineare il rispetto per il giocatore e per la persona.

Kvaratskhelia, a soli 22 anni, sta dimostrando di essere non solo un grande talento calcistico, ma anche una persona matura e responsabile, che sente il peso della responsabilità di rappresentare una città che lo ha accolto e amato.

Ora Kvaratskhelia ha un obiettivo: vincere lo scudetto per ripagare l’affetto dei tifosi napoletani. La sua determinazione e il suo talento lo renderanno sicuramente uno dei protagonisti del calcio italiano nei prossimi anni.