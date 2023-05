Così De Laurentiis vuole tenere Osimhen a Napoli: rinnovo e ingaggio aumentato!

Calciomercato Napoli le ultime notizie su Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Aurelio De Laurentiis propone rinnovo e ingaggio aumentato.

C’è la fila per Victor Osimhen e non potrebbe essere assolutamente diverso. È tutto normale, è l’attaccante che a suon di gol ha portato il Napoli alla conquista del terzo scudetto, ha qualità uniche, è il capocannoniere della Serie A ed in stagione ha segnato già 35 gol.

Ha anche ‘solo’ 24 anni e quindi è praticamente impossibile che un giocatore del genere non interessi ai grandissimi club in giro per l’Europa. I nomi sono quelli che si conoscono, in Premier League lo cercano: Chelsea, Manchester United e Liverpool. C’è poi il Psg in Francia, il Real Madrid e più staccato il Bayern Monaco. Insomma tutti club che non hanno grandi problemi ad investire fiumi di denaro.

Napoli: De Laurentiis vuole tenere Osimhen, quanto costa il suo cartellino?

Proprio il costo del cartellino di Victor Osimhen è il primo grande ostacolo per la cessione del giocatore. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport serve una cifra enorme: tra i 160 ed i 180 milioni di euro. Una cifra che ha già rallentato la corsa del Bayern Monaco, con l’ad Kahn che ha detto: “I 150 milioni che il Napoli vuole per Osimhen? Bisogna farsi delle domande davanti a certe cifre e il Bayern deve chiedersi: il giocatore ti dà garanzie per questi soldi? Sarebbe sicuramente un rischio”.

Ma c’è un altro grande ostacolo alla cessione del giocatore: De Laurentiis vuole tenere Osimhen a Napoli e per farlo è disposto a proporgli un prolungamento di contratto (quello attuale scade nel 2025) con ritocco dell’ingaggio.

Chiaramente non si arriverebbero ai maxi ingaggi che possono offrire in Premier League, ma sicuramente il tentativo sarà fatto, perché De Laurentiis non vuole cedere i suoi pezzi pregiati.