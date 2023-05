Kamada al Napoli: il giapponese arriva a parametro zero

Calciomercato Napoli: Daiki Kamada è il centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte che si può prendere a parametro zero.

Il Napoli guarda al calciomercato ed esplora altri territori. Dopo il boom, tecnico e di marketing, del georgiano Kvaratskhelia e del sudcoreano Kim, Aurelio De Laurentiis ha deciso di aprire le porte ad altri ‘mondi’.

Ovviamente il colpo è ragionato e non di certo solo per fare marketing.

Calciomercato Napoli: Kamada e Scalvini

Kamada è un centrocampista di 26 anni di proprietà dell’Eintracht Francoforte, il suo contratto scade a giugno del 2023. Il Napoli lo può prendere a parametro zero, potrebbe essere l’ultimo colpo di Cristiano Giuntoli che ha preparato il terreno per il suo acquisto già prima che cominciasse a parlare con la Juventus.

Corriere dello Sport fa sapere che per Kamada al Napoli il problema resta l’ingaggio, perché si parte da una base di oltre quattro milioni di euro.

Nel mirino del Napoli resta anche Scalvini, 19 anni di proprietà dell’Atalanta che può essere il sostituto di Kim. Il Manchester United è pronto a pagare la clausola rescissoria del difensore sudcoreano. Qualora il giocatore dovesse accettare il trasferimento, il Napoli non si potrebbe tirare indietro.

Chi è Kamada, centrocampista giapponese

“Il trequartista dell’Eintracht, Kamada, è di certo un obiettivo molto concreto. Ventisei anni, 27 il 5 agosto, è reduce da una stagione di lusso che l’ha lanciato in copertina tra gli illustri parametri zero: 14 gol e 5 assist tra Bundes, Champions e Coppa di Germania; un pazzesco sprint fino a novembre e poi, dopo il Mondiale in Qatar,

qualcosa in meno. Ha sfidato gli azzurri negli ottavi ma il Napoli lo aveva già inquadrato da un po’ e ora chiacchiera d’ingaggio: e prime pretese che oscillano tra i 4 e i 5 milioni, la controfferta nei limiti nel tetto societario da 3,5 milioni e il tentativo di incontrarsi a metà strada. La volontà c’è” scrive Corriere dello Sport.