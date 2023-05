Pulisic e Lindstrom: il Napoli scatenato sul calciomercato

Calciomercato Napoli – Aurelio De Laurentiis studia il doppio colpo e pensa a Pulisic del Chelsea e Lindstrom dell’Eintracht.

Il Napoli non ha ancora terminato la stagione regolare, ma con lo scudetto già in tasca ha la possibilità di guardare già al futuro con grade serenità. I conti del club sono sanissimi, quindi non c’è nessuna mega plusvalenza da fare in maniera obbligata. Inoltre ci saranno i circa 80 milioni, senza indotto, della Champions League, oltre ai soldi per la vittoria dello scudetto, che andranno a rimpinguare le casse del club partenopeo.

Napoli: le mosse di calciomercato di De Laurentiis

Insomma tutto grasso che cola per il presidente De Laurentiis, che ha comunque dei problemi da risolvere. Primo su tutto quello dell’imminente addio di Giuntoli promesso sposo della Juve. Poi c’è da bloccare Spalletti, confermato via Pec per il 2024, ma serve ancora un confronto diretto.

C’è poi il caso Kim la cui clausola lo può portare al Manchester United. Mentre per Osimhen il Napoli vuole alzare barricate.

Ma il Napoli sul calciomercato si sta muovendo con grande attenzione, come fa sempre. Corriere dello Sport parla di un interesse concreto del club azzurro per Jesper Lindstrom, esterno offensivo danese di proprietà dell’Eintraht Francoforte, avversario del Napoli in Champions League.

C’è poi Christian Pulisic, esterno americano del Chelsea, che lascerà sicuramente Londra a fine stagione. È stato proposto al Napoli ma il suo stipendio è proibitivo. Questo però fa capire che quella azzurra è una piazza molto quotata e che De Laurentiis sul calciomercato vuole sparare colpi importanti.