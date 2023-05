Il logo del Napoli disegnato nel cielo: fantastica idea di un tifoso per lo scudetto – FOTO

Un tifoso con un ultraleggero ha disegnato una enorme N nel cielo per festeggiare lo scudetto del Napoli, l’aereo partito da Capua.

Un aereo il 9 maggio 2023, ha sorpreso gli abitanti del Golfo con un’incredibile rappresentazione aerea: una gigantesca “N” di Napoli. Questo straordinario percorso è stato immortalato sul famoso sito web Flightradar24, che monitora i voli di tutte le aeromobili che solcano i cieli del nostro pianeta. È stata una celebrazione senza dubbio originale e unica per il terzo titolo di campione conquistato dal Napoli, a 33 anni di distanza dall’ultima vittoria nel campionato nella stagione 1989-1990.

L’aereo coinvolto in questo spettacolo aereo è il Tecnam P-2008JC, un velivolo italiano a due posti, con un’ala alta e un motore singolo. Questo aereo è stato fornito dalla prestigiosa Tecnam Flight Academy, un’azienda di eccellenza che è stata fondata dai fratelli Pascale nella nostra regione del dopoguerra. Il decollo è avvenuto da Capua alle 15:02 di martedì 9 maggio 2023, e l’aereo ha atterrato alle 16:40, dopo un totale di un’ora e 38 minuti di volo. Durante questo tempo, l’aereo ha disegnato un’enorme “N” circondata da un cerchio, come nel logo della squadra di calcio Napoli. Questo evento spettacolare ha dimostrato la maestria del pilota e ha catturato l’attenzione di tutti.

Ultraleggero disegna la N del Napoli nel cielo per lo scudetto

L’immagine della rotta seguita dall’aereo è diventata immediatamente virale tra i tifosi azzurri, che l’hanno condivisa su chat e social media. Tecnam è un’azienda specializzata nella costruzione di aeromobili con sede a Napoli e una base a Capua, in provincia di Caserta. La società effettua voli di addestramento quotidiani ed è stata fondata 75 anni fa.

Nei giorni precedenti, il sito web flightradar24.com è stato preso d’assalto dai tifosi del Napoli per seguire in diretta il ritorno della squadra dopo la partita al Dacia Arena di Udine, dove la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato il titolo di campione grazie a un pareggio per 1-1. In quel caso, il volo charter utilizzato dai calciatori azzurri, partito da Udine intorno alle 15:00 di venerdì, ha attirato un’enorme quantità di connessioni sul sito, fino al momento dell’atterraggio presso l’aeroporto militare di Grazzanise, in provincia di Caserta.