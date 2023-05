Leondardo Benedetti: chi è il centrocampista ‘fenomeno’ del Bari che piace al Napoli

Il Napoli pensa a Leonardo Benedetti per la difesa, il giocatore è impegnato col Bari ma è di proprietà della Sampdoria.

Con Kim che può andare al Manchester United il Napoli deve pensare ad un rinforzo in difesa. Il nome più quotato in questo momento è senza alcun dubbio quello di Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta.

Ma il Napoli lavora anche a centrocampo ed il nome di prospettiva è quello di Leonardo Benedetti, 22 anni centrocampista di proprietà della Sampdoria ma che è esploso quest’anno al Bari, presieduto da Luigi De Laurentiis.

Napoli su Benedetti: caratteristiche tecniche

Leonardo Benedetti è arrivati come uno sconosciuto a Bari, ma ora viene considerato un autentico fenomeno, tanto che è entrato nel mirino di molti club di Serie A.

Le caratteristiche tecniche di Bendetti sono perfette per il Napoli: è un centrocampista centrale che può giocare anche da mezz’ala, dunque nel 4-3-3 di Spalletti sarebbe perfetto. Prima di Bari ha giocato in Serie C con l’Imolese segnando anche cinque reti, ma in precedente ha vestitole casacche della Vis Pesaro che dello Spezia.

Nel corso degli anni Benedetti si è specializzato come regista di centrocampo, ha grande senso della posizione, buon piede e ottima fisicità. Insomma con il probabilissimo addio di Demme, il Napoli potrebbe puntare sul giocatore di proprietà della Sampdoria per rinforzare la mediana.