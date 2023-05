Bono Vox degli U2 a Napoli, con la sciarpa azzurra. I Tifosi: “È una napolimania mondiale”

Bono Vox, il frontman degli U2, si prepara per il suo unico appuntamento italiano a Napoli, indossando la sciarpa azzurra e suscitando entusiasmo tra i tifosi. I dettagli dell’atteso evento al Teatro San Carlo.

L’attesa è palpabile a Napoli per l’unico appuntamento italiano del tour di Bono Vox degli U2, fissato per il 13 maggio. Il frontman del celebre gruppo irlandese ha scelto la città partenopea e il Teatro San Carlo, emblema della cultura napoletana e italiana, per il suo esclusivo spettacolo italiano.

L’appuntamento sta suscitando grande fermento, non solo per l’importanza dell’artista in scena, ma anche per le modalità di partecipazione, molto diverse rispetto agli altri grandi eventi. I biglietti, infatti, verranno messi in vendita pochi giorni prima del concerto, creando attese e tensioni tra i fan. Si prevede un vero e proprio click day, con biglietti sold-out in pochi minuti.

Ad accrescere l’emozione, Bono Vox è arrivato oggi a Napoli, indossando la sciarpa degli azzurri campioni d’Italia al collo, un omaggio simbolico alla recente vittoria dello scudetto da parte della squadra di Spalletti. Questo gesto ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, con migliaia di commenti sui social: “È una napolimania mondiale… città e squadra più cool del globo terracqueo“.

Bono Vox non ha solo scelto di onorare il Napoli con la sua sciarpa, ma ha anche stabilito un dress code per il suo evento al Teatro San Carlo, che sarà interamente registrato. “Faremo un film di questo sogno e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti in Europa, di venire eleganti per la nostra notte al teatro dell’opera“, ha dichiarato l’artista.

L’attesa per l’evento è alta e Napoli si prepara a celebrare uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, con la Napolimania che raggiunge livelli mondiali grazie a Bono Vox e alla sua sciarpa azzurra.