Napoli in trattativa per Kevin Danso: incontro a Roma con l’agente del difensore

Il Napoli intensifica i suoi sforzi per assicurarsi Kevin Danso, il difensore centrale del Lens e della nazionale austriaca. Questa sera, secondo quanto riportato da TMW, è previsto un incontro a Roma con l’agente del calciatore per discutere i dettagli di un possibile accordo.

Danso, classe 1998, è emerso come una delle rivelazioni della Ligue 1, il campionato francese. La sua affidabilità in campo, dimostrata giocando tutti i minuti di questo campionato, ha evidentemente attirato l’attenzione della squadra azzurra, che sta cercando di rafforzare la propria difesa. Nel passato, Danso era stato anche associato alla Fiorentina, ma ora sembra che il Napoli sia in pole position per la sua acquisizione.

L’offerta del Napoli dovrà essere convincente, considerando che la valutazione del giovane difensore si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Tuttavia, la prospettiva di avere un giocatore del calibro di Danso potrebbe essere un investimento valevole per il club partenopeo.

Kevin Danso, nativo dell’Austria, è noto per la sua presenza fisica imponente e la sua disciplina tattica. Dispone di un ottimo senso della posizione e una velocità notevole, caratteristiche che lo rendono un asset prezioso per qualsiasi retroguardia.

Dal 2021, Danso milita nel Lens, in Francia. Vanta anche 13 presenze con la nazionale austriaca. Nella stagione 2019-2020 ha vestito la maglia del Southampton, collezionando 6 presenze in Premier League.

Il Napoli, dunque, sta per fare un passo importante nella trattativa per Danso. L’incontro di questa sera potrebbe segnare un punto di svolta per il futuro del difensore austriaco e per la formazione azzurra.