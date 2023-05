Starace sorprende tutti: la sua “firma” ironica col PSG fa il giro del web! – FOTO

Starace lascia Napoli e firma con il PSG: l’ironica storia che sta facendo scalpore e ha strappato più di una risata ai tifosi azzurri.

Il Napoli è appena stato incoronato Campione d’Italia, ma i rumors di calciomercato sono già in pieno fermento. Lo Scudetto, conseguenza della straordinaria stagione condotta dagli azzurri, si è rivelato una vera e proprio ‘vetrina’ con giocatori della squadra partenopea diventati oggetto di interesse da parte di altre squadre. Tuttavia, anche il magazziniere del club, Tommaso Starace, ha voluto rispondere alle voci di mercato in maniera scherzosa, pubblicando una storia su Instagram molto ironica.

MERCATO NAPOLI: LA STORIA DI STARACE FA IL GIRO DEL WEB E STRAPPA PIU’ DI UNA RISATA AI TIFOSI

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, si è cimentato in una delle storie più iconiche di questo rush finale di stagione. Si tratta di un fotomontaggio che lo ritrae in una presunta presentazione ufficiale al PSG, con tanto di maglia numero 30.

Il titolo fittizio recita: “Starace lascia Napoli, firma con il PSG”.

Di seguito la storia pubblicata dallo storico magazziniere del Napoli:

Starace rappresenta la memoria storica del Napoli, essendo l’unico membro del club ad aver vinto ben tre scudetti con la squadra azzurra. Ha vissuto gli anni d’oro dell’era Maradona, ha sperimentato i momenti di difficoltà quando il Napoli ha attraversato periodi bui, e ora si gode il terzo scudetto conquistato. Dalle discese in campo alle vittorie, questo trionfo rappresenta per lui un’enorme soddisfazione e non ha alcuna intenzione di abbandonare la squadra azzurra.. ma solo di strappare giusto qualche risata!