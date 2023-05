Di Starace l’unica caffettiera al mondo che ha vinto tre scudetti

Tommaso Starace, il magazziniere del Napoli, e la sua caffettiera che ha vinto tre scudetti insieme alla squadra, diventando un simbolo di calore e accoglienza partenopea.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Tommaso Starace, storica figura del Napoli, simbolicamente magazziniere azzurro ma in realtà molto di più del ruolo che ricopre, è l’unico al mondo ad avere una caffettiera che vinto tre scudetti: due con Diego Maradona e l’ultimo con la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Nei momenti topici delle partite, Tommy compare con la sua immancabile moka, diventata famosa anche in Champions League. Il suo caffè ha conquistato tutti: da Maradona a Osimhen, da Careca a Kvara, da Ferrara a Kim. L’accoglienza è di casa a Napoli, e questo lo sanno tutti.

Durante la gara scudetto contro l’Udinese, l’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara ha fatto un cenno a Tommaso Starace per un caffè scudettato, e il magazziniere non ha esitato a offrirlo a tutti. La scena si è svolta in diretta su DAZN: Starace si è avvicinato a Ferrara porgendogli il caffè appena preparato e ha aggiunto: “Mi raccomando, sempre forza Napoli”.

La sorpresa ha colto di impreparati i giornalisti di DAZN, con Ferrara che ha esclamato: “Diletta, penso che una cosa del genere non si sia mai vista“. La conduttrice Diletta Leotta ha confermato: “Penso proprio di sì, ma l’accoglienza e il calore di Napoli e dei napoletani lo conoscono tutti“.

Il caffè di Starace ha conquistato tutti, anche lo scudetto, diventando un simbolo di unione e di calore partenopeo.