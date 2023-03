Starace caffè in diretta a Dazn: la reazione di Leotta, Ferrara e Ambrosini

Tommaso Starace storico magazziniere del Napoli ha offerta il caffè a Diletta Leotta, Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini di Dazn.

L’accoglienza è di casa a Napoli, lo sanno tutti. Così capita pure che per scherzo Ciro Ferrara faccia un cenno a Tommaso Starace per un caffè ed il magazziniere del Napoli non batte ciglio e lo offre a tutti.

Caffè in diretta a Dazn: ci pensa Starace

È accaduto tutto all’improvviso con Tommaso Starace che durante la live di Dazn per Napoli-Atalanta, si è avvicinato ad Ambrosini, Ferrara e Leotta porgendogli il caffè appena preparato. Poi il magazziniere della SSCN ha anche detto: “Mi raccomando, sempre forza Napoli”.

Sorpresi tre di Dazn con Ferrara che ha detto: “Diletta, penso che una cosa del genere non si sia mai vista“. Con la Leotta che ha confermato: “Penso proprio di si, ma l’accoglienza è il calore di Napoli e dei napoletani lo conoscono tutti“. Il caffè di Starace ha conquistato tutti, lasciando Leotta, Ambrosini e Ferrara con un ampio sorriso sulle labbra.