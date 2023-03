Tornano cori e bandiere al “Maradona”: entusiasmo contagioso per il Napoli

Tornano cori e bandiere sugli spalti dello stadio “Diego Armando Maradona”: entusiasmo contagioso per il Napoli

La restrizione è durata per una partita. Le bandiere tornano ad adornare gli spalti dello stadio “Diego Armando Maradona” per la gara tra Napoli e Atalanta. Dopo il divieto imposto dalle forze dell’ordine, nel pre-gara di Napoli-Lazio, stavolta è stato commesso un passo indietro, con i tifosi delle Curve e dei Distinti che stanno sventolando le bandiere in tutta tranquillità. Un dietrofront doveroso, considerando il fatto che contro la Lazio l’impianto di Fuorigrotta sembrava spoglio, senza vessilli colorati e neanche i cori da parte dei supporters che non hanno dato vita a neanche una canzone, per protesta dell’atteggiamento di estrema sicurezza indetto dal Prefetto e poi eseguito da forze dell’ordine e steward.

Le bandiere ed i cori tornano ad abbellire lo stadio “Diego Armando Maradona”

Di certo le polemiche degli ultimi giorni hanno contribuito a far ritornare un clima distensivo allo stadio. Da tutte le parti è infatti apparso alquanto esagerato vietare l’ingresso delle bandiere: un aspetto puramente coreografico che abbellisce una partita di calcio. E di conseguenza, tornando le bandiere, anche i tifosi sono tornati ad intonare i cori sin dal pre-partita. Dalla Curva A hanno infatti urlato “Devi vincere”. Tutto è bene ciò che finisce bene.