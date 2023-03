Lazio: multa per i petardi che hanno ferito un ragazzino, multato anche il Napoli per una bottiglia d’acqua

Il Giudice Sportivo ha multato per una somma di 15 mila euro la Lazio per i petardi, ma anche il Napoli per una bottiglia d’acqua.

Fanno discutere le sanzioni emesse dal Giudice Sportivo che ha inflitto 15 mila euro di multa alla Lazio, con questa motivazione: “per avere i suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria due petardi e una bottiglietta di plastica; per avere inoltre i suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di gioco cinque petardi; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra

avversaria“. Si specifica, inoltre, che la sanzione è stata attenuata ai sensi dell’ex art. 29, comma 1 lett. b.

Multato anche il Napoli con questa motivazione: “Ammenda di 3mila euro al Napoli per avere suoi sostenitori, al primo minuto del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria una bottiglietta di plastica“.

Insomma una bottiglietta d’acqua lanciata vale ‘solo’ cinque volte in meno un continuo lancio di petardi che ha fatto scattare 3 daspo, oltre al ferimento di un ragazzino presente allo stadio Maradona, la cui unica colpa è stata quella di avere un posto vicino al settore ospiti occupato dai tifosi della Lazio.