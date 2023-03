Venerato: “Napoli-Aouar: zero possibilità. Vi dico tutto su Caravaca”

Ciro Venerato dice che ci sono zero possibilità di vedere Houssem Aouar nel Napoli e poi parla del possibile arrivo di Caravaca

Per Ciro Venerato non c’è alcuna possibilità di vedere Houssem Aouar con la maglia del Napoli. Il giornalista si sofferma sull’interesse azzurro per il centrocampista dell’Olympique Lione, ai microfoni di Luca Cerchione, nel corso di 1 Football Club, programma di 1 Station Radio: “Aouar potrebbe essere il colpo estivo del Napoli? Non c’è alcuna possibilità di vederlo in azzurro. Quando un calciatore è in scadenza, i procuratori tendono a proporlo a diversi club, tra cui in questo caso gli azzurri. Non è, tuttavia, un profilo che sposa gli interessi del club partenopeo”.

Venerato rivela che l’affare non si farà “per motivi tecnici, economici e anagrafici. Smentisco, inoltre, gli interessi del Napoli per Caravaca, talento della cantera blaugrana che non rientra nei piani della società napoletana”.

Discorso diverso, invece, per la Roma che potrebbe acquistarlo: “I giallorossi hanno una politica economica differente, come si evince dagli affari Dybala e Wijnaldum. Aouar, dunque, potrebbe interessare alla Roma, che continua a valutare il calciatore. Anche se molto dipenderà dalla permanenza di Mourinho”.