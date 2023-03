Per Napoli-Eintracht Francoforte trasferta vietata ai tifosi tedeschi: lo annuncia la società teutonica

L’Eintracht Francoforte giocherà allo stadio “Diego Armando Maradona” senza i propri tifosi. Ad annunciarlo è la stessa società teutonica attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Per la gara in programma mercoledì prossimo, 15 marzo alle 21, il Ministero dell’Interno italiano ha fatto sapere alla UEFA che vieterà la vendita dei biglietti per la partita di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Il motivo è che ha paura che possano esserci problemi di ordine pubblico dopo gli episodi avvenuti all’andata. Elementi che hanno spinto il Viminale a negare l’acquisto dei biglietti per i tifosi tedeschi che, va ricordato, sono gemellati con quelli dell’Atalanta, nemici invece del Napoli.

Questo è il testo del comunicato: “L’Eintracht Francoforte è stato informato ieri sera dalla UEFA che il Ministero dell’Interno italiano emetterà un’ingiunzione. Vietando al Napoli di vendere i biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per la gara di ritorno di mercoledì 15 marzo alle 21:00. Non appena sarà disponibile il contenuto concreto dell’ordine, l’Eintracht Francoforte commenterà in dettaglio” . Così scrivono infatti i tedeschi che fanno intuire il proprio dissenso per la decisione del Ministero dell’Interno italiano. In virtù del fatto che i tifosi del Napoli hanno assistito regolarmente alla partita d’andata in Germania.